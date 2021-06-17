Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о Кевине Дюранте и Стефене Карри.



«Кевин очень хорош. Мы работали вместе на протяжении трёх лет, и, увидев его, легко понять, что перед тобой один из величайших спортсменов на Земле. Подумайте сами, он постоянно смотрит вверх, может вести мяч в любом направлении. Это всё равно, что я буду играть против пятилетнего ребёнка. Он невероятно талантлив.



Карри? Думаю, в этом году сказалось то, что он пропустил часть прошлого сезона, а после этого играл с другими товарищами по команде, лишившись поддержки со стороны ветеранов. Так что ему в этом году пришлось сделать чуть больше. И это был его самый впечатляющий сезон», — цитирует Керра Essentially Sports.