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Леброн хотел перейти в «Лейкерс» в эпоху Коби и образовать «Большое трио» с Кармело Энтони

Леброн хотел перейти в «Лейкерс» в эпоху Коби и образовать «Большое трио» с Кармело Энтони
Виталий Весёлый
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В 2010-х «Лос-Анджелес Лейкерс» собрал в своих рядах «Большую тройку» в лице Коби Брайанта, Стива Нэша и Дуайта Ховарда. Как сообщает журналист Джек Фишер, спустя пару лет «Лейкерс» попытались усилить состав подписанием Леброна Джеймса и Кармело Энтони.

Как отмечает журналист, этому помешало случиться слишком солидное в денежном отношении новое соглашение с Коби. Если бы его уменьшили вдвое, что было вполне реально, так как Брайанта переподписывали после травмы, Леброн и Кармело имели все шансы оказаться в рядах «Лейкерс».

«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.

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