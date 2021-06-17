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Семья Зайона Уильямсона хочет его ухода из «Нью-Орлеана»

Семья Зайона Уильямсона хочет его ухода из «Нью-Орлеана»
Виталий Весёлый
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Некоторые члены семьи тяжёлого форварда Зайона Уильямсона, являющегося лидером «Нью-Орлеан Пеликанс», желают его ухода из клуба. Об этом сообщает Hoops Rumors со ссылкой на The Athletic.

Отмечается, что многие родственники Зайона испытывали особенную неприязнь к Стэну Ван Ганди. Ранее сообщалось, что специалист покинул пост главного тренера «Пеликанс». По сведениям источника, решение расстаться с Ван Ганди могло быть продиктовано желанием угодить Уильямсону.

Сам Зайон, как сообщается, испытывает разочарование по причине обмена перед дедлайном НБА атакующего защитника Джея Джея Редика в «Даллас Маверикс».

«Нью-Орлеан» закончил сезон с результатом 31-41 (43,1% побед) и не смог выйти в турнир плей-ин.

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