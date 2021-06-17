Чемпион Украины уезжает из города базирования. Клубу не отдают кубок и личные вещи игроков

Чемпионы Украины, баскетбольная и волейбольная команды «Прометей» вынуждены покинуть родной город Каменское, сообщает Днепр Час. Причиной такого решения клубов стало постоянное давление со стороны руководства города.
Начиная с декабря 2020 года спортсменам по распоряжению градоначальника мешали полноценно проводить тренировки, а в ходе матчей отключали кондиционеры и табло.
Сообщается, что сегодня, 17 июня, директор Дворца спорта, где размещались команды, отказался возвращать личные вещи спортсменов и кубок чемпионов Суперлиги Украины, который накануне был доставлен в Каменское баскетболистами «Прометея».
Руководство Дворца спорта закрылось внутри. Вместе с ним в здании находится вооружённая охрана и юристы. По сведениям источника, стороны ведут переговоры.
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