Чемпион Украины уезжает из города базирования. Клубу не отдают кубок и личные вещи игроков

Чемпионы Украины, баскетбольная и волейбольная команды «Прометей» вынуждены покинуть родной город Каменское, сообщает Днепр Час. Причиной такого решения клубов стало постоянное давление со стороны руководства города.

Начиная с декабря 2020 года спортсменам по распоряжению градоначальника мешали полноценно проводить тренировки, а в ходе матчей отключали кондиционеры и табло.

Сообщается, что сегодня, 17 июня, директор Дворца спорта, где размещались команды, отказался возвращать личные вещи спортсменов и кубок чемпионов Суперлиги Украины, который накануне был доставлен в Каменское баскетболистами «Прометея».

Руководство Дворца спорта закрылось внутри. Вместе с ним в здании находится вооружённая охрана и юристы. По сведениям источника, стороны ведут переговоры.