Названы наиболее и наименее любимые команды плей-офф НБА в США

The Score представил инфографику, на которой показано, кто является наиболее и наименее любимыми участниками плей-офф НБА в каждом отдельном штате.
Согласно информации, основанной на геоданных из «Твиттера», «Финикс Санз» являются самой любимой командой среди оставшихся участников плей-офф. Франшиза из Аризоны — лидер симпатий в 17 штатах. «Милуоки Бакс», «Филадельфия Сиксерс» и «Юта Джаз» делят второе место и лидируют в 8 штатах, «Атланта Хоукс» пользуется наибольшей поддержкой в 5 штатах. «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Клипперс» находятся в нижней части рейтинга симпатий — только в 2 штатах США за них переживают больше всего.
Ранее аналогичное исследование провели по игрокам. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс – самый нелюбимый игрок в половине штатов. Звёзды «Бруклина» Кайри Ирвинг, Кевин Дюрант и Джеймс Харден заняли соответственно второе, третье и четвёртое места.
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