Стив Керр рассказал, что отличает Майкла Джордана от любой другой суперзвезды
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, что отличает легендарного Майкла Джордана от любой другой суперзвезды. Керр вспомнил, что ему не раз приходилось противостоять Майклу, и при взгляде на него сразу приходило понимание, что дальше будет нелегко.
«Этот парень не был скромным. Но именно в хорошем смысле. Майкл доминировал в матчах духовно и эмоционально. Я много лет был его соперником. На самом деле достаточно было просто взглянуть на него, чтобы понять — этого парня мы не победим. Все его просто боялись», — сказал Керр в эфире BasketballNews․com на YouTube.
Ранее сообщалось, что в Национальной баскетбольной ассоциации был побит антирекорд Майкла Джордана, который держался 24 года.
Новость по темеВ НБА побили антирекорд Майкла Джордана 24-летней давности
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