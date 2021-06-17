Стив Керр рассказал, что отличает Майкла Джордана от любой другой суперзвезды

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, что отличает легендарного Майкла Джордана от любой другой суперзвезды. Керр вспомнил, что ему не раз приходилось противостоять Майклу, и при взгляде на него сразу приходило понимание, что дальше будет нелегко.



«Этот парень не был скромным. Но именно в хорошем смысле. Майкл доминировал в матчах духовно и эмоционально. Я много лет был его соперником. На самом деле достаточно было просто взглянуть на него, чтобы понять — этого парня мы не победим. Все его просто боялись», — сказал Керр в эфире BasketballNews․com на YouTube.



Ранее сообщалось, что в Национальной баскетбольной ассоциации был побит антирекорд Майкла Джордана, который держался 24 года.

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