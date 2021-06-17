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Стив Керр рассказал, что отличает Майкла Джордана от любой другой суперзвезды

Стив Керр рассказал, что отличает Майкла Джордана от любой другой суперзвезды
Виталий Весёлый
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, что отличает легендарного Майкла Джордана от любой другой суперзвезды. Керр вспомнил, что ему не раз приходилось противостоять Майклу, и при взгляде на него сразу приходило понимание, что дальше будет нелегко.

«Этот парень не был скромным. Но именно в хорошем смысле. Майкл доминировал в матчах духовно и эмоционально. Я много лет был его соперником. На самом деле достаточно было просто взглянуть на него, чтобы понять — этого парня мы не победим. Все его просто боялись», — сказал Керр в эфире BasketballNews․com на YouTube.

Ранее сообщалось, что в Национальной баскетбольной ассоциации был побит антирекорд Майкла Джордана, который держался 24 года.

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