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«Милуоки» победил «Бруклин» в полуфинале Востока и сравнялся в серии – 3-3

«Милуоки» победил «Бруклин» в полуфинале Востока и сравнялся в серии – 3-3
Кирилл Горбачинский
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В шестом матче полуфинала Восточной конференции «Милуоки Бакс» дома обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 104:89 и сравнялся в серии плей-офф – 3-3.

В составе победителей лучшими на площадке были Крис Миддлтон (38 очков и 10 подборов), Яннис Адетокунбо (30 очков и 17 подборов) и Джру Холидэй (21 очко). У «Нетс» наиболее результативными в матче были Кевин Дюрант (32 очка и 11 подборов), Джеймс Харден (16 очков) и Блэйк Гриффин (12 очков).

Ранее «Нетс» побеждали в серии со счётом 115:107, 125:86 и 114:108. «Бакс» одерживали победы со счётом 86:83 и 107:96. Седьмой, решающий матч серии пройдёт 20 июня.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
18 июня 2021, пятница. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
104 : 89
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Миддлтон - 38, Адетокунбо - 30, Холидэй - 21, Лопес - 8, Такер - 3, Адетокунбо - 2, Форбс - 2, Брайант, Джексон, Дивинченцо, Дьяките, Коннотон, Меррилл, Нвора, Портис, Тиг, Тупан
Бруклин Нетс: Дюрант - 32, Харден - 16, Гриффин - 12, Харрис - 9, Грин - 5, Джонсон - 4, Перри - 4, Браун - 3, Луваву-Кабарро - 2, Шамет - 2, Джеймс, Джонсон, Джордан, Динвидди, Ирвинг, Клэкстон, Кьоцца

В другом полуфинале Восточной конференции НБА встречаются «Филадельфия Сиксерс» и «Атланта Хоукс». К настоящему моменту «Атланта» ведёт в серии со счётом 3-2.

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