«Милуоки» победил «Бруклин» в полуфинале Востока и сравнялся в серии – 3-3

В шестом матче полуфинала Восточной конференции «Милуоки Бакс» дома обыграл «Бруклин Нетс» со счётом 104:89 и сравнялся в серии плей-офф – 3-3.
В составе победителей лучшими на площадке были Крис Миддлтон (38 очков и 10 подборов), Яннис Адетокунбо (30 очков и 17 подборов) и Джру Холидэй (21 очко). У «Нетс» наиболее результативными в матче были Кевин Дюрант (32 очка и 11 подборов), Джеймс Харден (16 очков) и Блэйк Гриффин (12 очков).
Ранее «Нетс» побеждали в серии со счётом 115:107, 125:86 и 114:108. «Бакс» одерживали победы со счётом 86:83 и 107:96. Седьмой, решающий матч серии пройдёт 20 июня.
В другом полуфинале Восточной конференции НБА встречаются «Филадельфия Сиксерс» и «Атланта Хоукс». К настоящему моменту «Атланта» ведёт в серии со счётом 3-2.
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