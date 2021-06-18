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Главный тренер «Далласа» объяснил решение уйти из клуба после 13 лет работы

Главный тренер «Далласа» объяснил решение уйти из клуба после 13 лет работы
Алексей Фалько
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Рик Карлайл высказался об уходе с поста главного тренера «Даллас Маверикс» после 13 лет работы в клубе.

«После нескольких личных разговоров с Марком Кьюбаном, состоявшихся на прошлой неделе, сегодня я проинформировал его о своеё уходе с поста главного тренера «Далласа». Это целиком и полностью моё решение. Я вместе со своей семьёй провёл великолепные 13 лет, работая с отличными людьми в этом прекрасном городе.

Для меня было честью поработать бок о бок с представителями организации «Маверикс» Марком Кьюбаном, Донни Нельсоном, Кинтом Маршаллом, Майклом Финли, Китом Грантом и звёздами нашей чемпионской команды Дирком Новицки и Джейсоном Киддом. Даллас всегда будет моим домом, но я с нетерпением жду начала следующего этапа своей карьеры», – приводит слова Карлайла ESPN.

61-летний Карлайл за 13 лет работы в «Далласе» показал результат 555-478, он является рекордсменом в истории клуба по победам. В плей-офф «Даллас» под руководством Карлайла выдал результат 33-38, за последние 10 лет команда ни разу не прошла первый раунд.

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