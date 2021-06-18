Джеймс Харден объяснился за провал в полуфинале Восточной конференции

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден после шестого матча полуфинала Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс» (89:104, 3-3) признался, что ему тяжёло двигаться на площадке после перенесённой травмы подколенного сухожилия. Джеймс набрал 16 очков (5/9 с игры), 5 подборов и 7 передач в шестой игре. В пятом матче на его счету было 5 очков (1/10 с игры).
«Дело даже не в простое из-за травмы. Речь идёт о способности двигаться. Я с каждым днём продолжаю набирать форму. В пятом матче я впервые полноценно двигался с тех пор, как получил травму. Сегодняшняя игра ничем не отличалась, понимаете? Я готов сделать всё, что нужно для победы. У меня есть резерв для улучшения на обоих концах площадки. Я собираюсь выступить лучше в седьмой игре», — приводит слова Хардена ESPN.
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