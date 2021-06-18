Миддлтон установил рекорд НБА и вместе с Адетокунбо повторил достижение Брайанта и О'Нила

Баскетболисты «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и Крис Миддлтон в шестом матче полуфинала Восточной конференции НБА с «Бруклин Нетс» (104:89, 3-3) повторили достижение легендарного звёздного дуэта «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакила О’Нила и Коби Брайанта.
Адетокунбо набрал 30 очков и 17 подборов, Миддлтон – 38 очков, 10 подборов, 5 передач, 5 перехватов. Адетокунбо и Миддлтон уже во второй раз по ходу текущего розыгрыша плей-офф оба набирают как минимум 30 очков и 10 подборов за матч. Ранее подобное удавалось только О’Нилу и Брайанту. Кроме того, Миддлтон стал первым игроком в истории НБА, покорившим статистику 30/10/5/5 при реализации 5+ трёхочковых в матче плей-офф.
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