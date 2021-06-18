Источник: Кристапс Порзингис не хочет играть за «Даллас» и презирает Луку Дончича

Один из лидеров «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис хочет покинуть клуб, утверждает журналист ESPN Тим Макмакхон. По данным источника, причиной желания Порзингиса перейти в другую команду являются натянутые отношения с Лукой Дончичем.

«Порзингис не хочет выступать за «Даллас». Они любят друг друга с Лукой. Кристапс презирает Дончича», — сказал Макмахон в подкасте Зака Лоу.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны ряда клубов НБА. Сам Порзингис, по слухам, недоволен своим статусом в «Далласе». Так, он якобы недоволен тем, что его считают второй звездой после Луки Дончича.

«Даллас» не смог выйти во второй раунд плей-офф НБА. Команда из Техаса уступила в первом раунде «Лос-Анджелес Клипперс», проиграв серию 3-4.

Кристапс ранее заключил новый контракт с «Далласом». Он подписал соглашение на пять лет на сумму в $ 158 млн.