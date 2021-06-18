В ЦСКА высказались о расставании с третьим легионером за межсезонье

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал уход из команды защитника Дэррана Хиллиарда по истечении срока контракта.

«Дэрран проявил себя как исключительный спортсмен и человек. Прошлый сезон был для него только третьим в Европе, он растёт в понимании европейского баскетбола, он уже стал чемпионом Лиги ВТБ и участником «Финала четырёх» Евролиги. Он очень целеустремлённый и высокообразованный игрок. Мы желаем Дэррану удачи на любом карьерном пути, который он выберет», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

В цветах ЦСКА Хиллиард выступал на протяжении последних двух лет после сезона в «Басконии». За его плечами 105 матчей в составе команды, 71 из которых баскетболист начинал в стартовом составе. Его средние показатели за армейцев – 10,1 очка, 2,3 подбора, 1,3 передачи и 0,6 перехвата за 19,7 минуты. Дэрран стал третьим легионером, с которым ЦСКА расстался в межсезонье. Ранее армейцы объявили об уходе защитника Яниса Стрелниекса и центрового Майкла Эрика.