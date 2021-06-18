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ЦСКА сохранил в составе капитана команды на следующий сезон

ЦСКА сохранил в составе капитана команды на следующий сезон
Антон Мозговой
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Пресс-служба ЦСКА сообщила о заключении нового контракта с форвардом Никитой Курбановым. Новое соглашение подписано по схеме «1+1».

34-летний Курбанов является капитаном команды. Он воспитанник спортшколы «Тринта». Ранее Курбанов выступал за ростовский «Локомотив», «Спартак» из Санкт-Петербурга, УНИКС и «Локомотив-Кубань». При этом значительную часть своей карьеры он провёл в ЦСКА.

В общей сложности Курбанов сыграл за ЦСКА 622 матча. Это второй результат в истории клуба после Андрея Воронцевича. Капитан команды на протяжении 13 сезонов выступает за ЦСКА. В составе московского клуба он трижды выигрывал Евролигу, 11 раз становился чемпионом России и семь раз — Единой лиги ВТБ. Его признавали MVP плей-офф Лиги ВТБ (2017), трижды он принимал участие в Матчах звёзд лиги.

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