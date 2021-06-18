Никита Курбанов отреагировал на продление контракта с ЦСКА

Форвард ЦСКА Никита Курбанов поделился эмоциями после продления контракта с клубом по схеме 1 + 1.
«ЦСКА – моя команда, которая помогла мне стать тем, кто я есть, завоевать немало титулов. Чувствую свою ответственность за родной клуб и рад, что остаюсь для него полезным. Уверен, в следующем году мы снова будем сильны, снова пойдём по пути к титулам. Постараюсь сделать для этого всё возможное», — приводит слова Курбанова официальный сайт ЦСКА.
Воспитанник спортшколы «Тринта» и армейского молодёжного проекта успел отметиться в нескольких российских клубах — ростовском «Локомотиве», питерском «Спартаке», УНИКСе и «Локомотиве-Кубань», но всё же большую часть профессиональной карьеры провёл именно в ЦСКА. По количеству матчей в красно-синей форме (622) Никита является вторым в клубной истории после Андрея Воронцевича (696). В последние годы Курбанов практически безальтернативно является игроком стартовой пятёрки армейцев, а в Евролиге за минувшую пятилетку по количеству стартов (159) минимально уступает только Нику Калатесу (162).
За плечами Курбанова 13 сезонов в основе ЦСКА. Вместе с москвичами форвард трижды выигрывал Евролигу (2006, 2016, 2019), 11 раз становился чемпионом России и 7 – Единой лиги ВТБ, был признан лучшим обороняющимся игроком и MVP плей-офф Лиги ВТБ (2017), выступал в «Матчах всех звёзд» чемпионата страны (2007) и Лиги ВТБ (2018, 2019, 2020).
С 2020 года Никита является капитаном ЦСКА.
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