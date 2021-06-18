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Джордан Лойд: многие мои знакомые уже играли в «Зените». Не секрет, что клуб на подъёме

Джордан Лойд: многие мои знакомые уже играли в «Зените». Не секрет, что клуб на подъёме
Антон Мозговой
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Новичок «Зенита» Джордан Лойд, комментируя переход в клуб из Санкт-Петербурга, рассказал, что имел определённую положительную информацию о команде.

«Я следил за командой на протяжении всего сезона. У вас выдался отличный год. Мой друг — Алекс Пойтресс — всегда говорил только хорошие вещи о клубе. Все отзывались очень тепло об атмосфере в коллективе. Многие мои знакомые уже играли в «Зените». Ни для кого ни секрет, что клуб на подъёме — это и было моим первым впечатлением.

После того, как подписал контракт я просто был в предвкушении совместной работы. У нас у всех общие цели — побеждать в играх всех турниров. Я думаю, что могу привнести свой вклад и помочь», — цитирует Лойда пресс-служба клуба.

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