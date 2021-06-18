Первая в истории победа Беларуси над Испанией на Евро закончилась политическим скандалом

На матче чемпионата Европы по баскетболу в Испании полиция вывела болельщиков баскетбольной сборной Беларуси, у которых были бело-красно-белые флаги, сообщает Tribuna.com. Был проведён обыск. По словам болельщиков, представители полиции заявили, что эта символика является незарегистрированной, её попросили убрать, а в противном случае зрителям придётся покинуть стадион.
Сборная Беларуси обыграла Испанию (53:51) на Евробаскете. Белорусская команда впервые победила испанок на топ-турнирах. Официальная страница посольства Беларуси в Испании выступила с сообщением после победы сборной.
«Спасибо всем белорусам Испании, которые поддержали нашу команду сегодня в матче с Испанией. Тем белорусам, которые так активно хотели деморализовать наших красоток, белорусы – лучшие!» – говорится в сообщении, к которому прикреплено фото с государственным флагом.
Фото доступно в «Фейсбуке» посольства Беларуси.
На фото есть генеральный секретарь-исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола (БФБ) Анастасия Маринина и, возможно, представитель посольства Испании в Беларуси.
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