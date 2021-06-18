Источник: Каваю Леонарду потребуется операция. Игрок выбыл до конца сезона

Телеведущий Скип Бэйлесс сообщил, что форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард пропустит оставшуюся часть сезона НБА из-за травмы.



«Мне подтвердили, что травма серьёзная. Каваю потребуется операция. Мне сказали, что в следующем сезоне он будет готов на все сто процентов, но пока неизвестно, успеет ли он восстановиться к началу сезона. Но всё правда серьёзно, он выбыл до конца плей-офф», — цитирует Бэйлесса The Sports Rush.



Леонард получил травму на последних минутах четвёртой встречи. Он выбыл на неопределённый срок. Команда будет ждать результатов новых медицинских обследований. Ранее в «Клипперс» подозревали у Леонарда разрыв крестообразных связок, из-за чего баскетболист рисковал не только выбыть до конца сезона, но и пропустить как минимум полгода.

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