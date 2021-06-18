Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-капитан сборной Беларуси: живу в Вильнюсе. Делать что-то для общей победы лучше здесь

Экс-капитан сборной Беларуси: живу в Вильнюсе. Делать что-то для общей победы лучше здесь
Александр Кожевников
Комментарии

Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина объяснила, почему в настоящее время проживает в Вильнюсе.

«Мой сезон в Турции закончился в конце апреля, как и профессиональный контракт. Из Турции я переехала в Вильнюс, где живу уже месяц. Мне очень нравится этот город, есть такое ощущение, что нахожусь у добрых друзей в гостях.

Живу здесь, потому что мне страшно возвращаться в Беларусь, и я считаю, что рассказывать о проблемах, участвовать в каких-то акциях и делать что-то для общей победы лучше здесь, чем в Беларуси. В Беларуси я не смогу ничего из этого сделать, потому что вы сами понимаете. Вот, даже майку такую сделала с надписью: «Вы же сами всё понимаете».

Первое место после приезда в Беларусь? На дачу к родителям!» — приводит слова Снытиной by.tribuna.

Новость по теме
Белорусская баскетболистка: это уже не политика, это война. Простить такое невозможно
Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021