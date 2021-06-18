Экс-капитан сборной Беларуси: живу в Вильнюсе. Делать что-то для общей победы лучше здесь

Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина объяснила, почему в настоящее время проживает в Вильнюсе.
«Мой сезон в Турции закончился в конце апреля, как и профессиональный контракт. Из Турции я переехала в Вильнюс, где живу уже месяц. Мне очень нравится этот город, есть такое ощущение, что нахожусь у добрых друзей в гостях.
Живу здесь, потому что мне страшно возвращаться в Беларусь, и я считаю, что рассказывать о проблемах, участвовать в каких-то акциях и делать что-то для общей победы лучше здесь, чем в Беларуси. В Беларуси я не смогу ничего из этого сделать, потому что вы сами понимаете. Вот, даже майку такую сделала с надписью: «Вы же сами всё понимаете».
Первое место после приезда в Беларусь? На дачу к родителям!» — приводит слова Снытиной by.tribuna.
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