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«Барселона» приняла решение по Кори Хиггинсу и Артёму Пустовому

«Барселона» приняла решение по Кори Хиггинсу и Артёму Пустовому
Александр Кожевников
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Атакующий защитник каталонской «Барселоны» Кори Хиггинс принял решение продлить контракт с клубом на три года, сообщает в своём «твиттере» инсайдер Эмилиано Карчии.

Хиггинс выступает за «Барселону» с 2019 года, до этого он провёл четыре сезона в ЦСКА и выиграл два титула Евролиги. В сезоне Евролиги-2020/2021 Хиггинс принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 13,1 очка и 2,4 передачи за 26,5 минуты, реализуя 50,2% двухочковых и 37,1% трёхочковых бросков.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хотела добиться снижения зарплаты 32-летнего баскетболиста на 10%. Баскетболист мог перейти в «Милан».

Кроме того, каталонский клуб принял решение по украинскому центровому Артёму Пустовому. Как сообщает инсайдер Чема де Лукас, игрок покинет клуб и может продолжить карьеру в «Уникахе», которая проявляет к нему интерес.

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