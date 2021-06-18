Дирк Новицки получил должность в «Далласе»

Экс-баскетболист «Даллас Маверикс», легенда НБА Дирк Новицки сообщил, что возвращается в клуб в качестве специального советника.
«Марк Кьюбан связался со мной и попросил помочь. Конечно, я сразу согласился. Я помогу «Далласу» всеми возможными способами, я в деле», — цитирует Новицки в своём «твиттере» инсайдер Марк Стейн.
Первоочередной задачей Новицки в клубе будет помощь в поиске нового руководителя по баскетбольным операциям и главного тренера.
Как сказал Новицки, он пока не хочет возлагать на себя повседневные обязанности в клубе, но согласился помочь Кьюбану в связи с уходом генерального менеджера Донни Нельсона и главного тренера Рика Карлайла.
Ранее Новицки признался, что в будущем не видит себя в роли главного тренера одной из команд.
- 18 июня 2021
-
19:46
-
18:39
-
18:00
-
17:06
-
16:42
-
15:34
-
15:34
-
15:02
-
14:52
-
14:08
-
12:19
-
11:45
-
11:36
-
11:25
-
10:44
-
10:18
-
10:17
-
09:30
-
08:50
-
08:40
-
08:33
-
08:20
-
07:46
-
07:40
-
07:36
-
06:27
-
01:20
- 17 июня 2021
-
23:31
-
23:28
-
23:13
-
22:17
-
20:12
-
19:52
-
18:10
-
17:23