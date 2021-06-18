Дирк Новицки получил должность в «Далласе»

Экс-баскетболист «Даллас Маверикс», легенда НБА Дирк Новицки сообщил, что возвращается в клуб в качестве специального советника.



«Марк Кьюбан связался со мной и попросил помочь. Конечно, я сразу согласился. Я помогу «Далласу» всеми возможными способами, я в деле», — цитирует Новицки в своём «твиттере» инсайдер Марк Стейн.



Первоочередной задачей Новицки в клубе будет помощь в поиске нового руководителя по баскетбольным операциям и главного тренера.



Как сказал Новицки, он пока не хочет возлагать на себя повседневные обязанности в клубе, но согласился помочь Кьюбану в связи с уходом генерального менеджера Донни Нельсона и главного тренера Рика Карлайла.



Ранее Новицки признался, что в будущем не видит себя в роли главного тренера одной из команд.

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