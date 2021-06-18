Россия с двузначной разницей проиграла Турции в товарищеском матче

Мужская сборная России по баскетболу уступила сборной Турции в товарищеском матче.



Россияне уверено начали матч, выиграв первый игровой отрезок со счётом 19:17. Во второй четверти турецким баскетболистам удалось выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 34:33 в пользу сборной Турции.



В третьей десятиминутке сильнее вновь оказались турки, увеличившие преимущество до пяти очков перед заключительным игровым отрезком. В завершающей четверти сборная Турции совершила впечатляющий рывок, выиграв отрезок со счётом 24:11 и поставив точку в матче. Итоговый счёт встречи — 80:62 в пользу сборной Турции.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеди Осман, набравший 14 очков. В составе сборной России по 12 очков на свой счёт записали Михаил Кулагин и Тимофей Мозгов.