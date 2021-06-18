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«Локомотив-Кубань» — единственный представитель России в следующем сезоне Еврокубка

«Локомотив-Кубань» — единственный представитель России в следующем сезоне Еврокубка
Александр Кожевников
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На очередном заседании исполнительного совета ЕСА был официально утверждён список участников следующего сезона Еврокубка, сообщает официальный сайт Евролиги. Среди участников турнира оказался только один российский клуб — краснодарский «Локомотив-Кубань».

Всего в следующем сезоне в турнире примет участие 20 команд: «Метрополитан» (Франция), «Будучность» (Черногория), «Цедевита-Олимпия» (Словения), «Тренто» (Италия), «Бурсаспор» (Турция), «Гамбург» (Германия), «Гран-Канария» (Испания), «Бурк» (Франция), «Ховентуд» (Испания), «Литкабелис» (Литва), «Локомотив-Кубань» (Россия), «Андорра» (Испания), «Партизан» (Сербия), «Промитеас» (Греция), «Ульм» (Германия), «Шленск» (Польша), «Тюрк Телеком» (Турция), «Венеция» (Италия), «Валенсия» (Испания), «Виртус» (Италия).

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