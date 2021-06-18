Второй лучший бомбардир НБА сыграет за сборную США на Олимпиаде

Защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил сообщил, что готов сыграть за сборную США на Олимпийских играх в Токио (Япония), утверждает инсайдер Шэмс Чарания. Бил может стать первым игроком своей команды, который поучаствует в Олимпийских играх.
27-летний защитник является самым результативным игроком Восточной конференции. Кроме того, он вышел в стартовом составе на Матч всех звёзд. Его включили в символическую пятёрку по итогам сезона. В прошлом сезоне НБА Бил в среднем набирал 31,3 очка, 4,7 подбора и 4,4 передачи за игру. Он стал вторым лучшим скорером лиги после разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.
Тренировочный лагерь сборной США начнётся 6 июля в Лас-Вегасе. Ожидается, что состав команды будет определён к концу июня. Ранее о готовности сыграть за сборную на Олимпиаде уже объявили Дэмьен Лиллард, Дрэймонд Грин и Джейсон Тейтум. Олимпийские игры в Токио должны были проходить в 2020 году, но их перенесли из-за коронавируса.
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