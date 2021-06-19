«Филадельфия» обыграла «Атланту» в полуфинале Востока и сравнялась в серии – 3-3

В шестом матче полуфинала Восточной конференции НБА «Филадельфия Сиксерс» на выезде обыграла «Атланту Хоукс» со счётом 104:99 и сравнялась в серии – 3-3.
В составе победителей лучшими на площадке были Сет Карри (24 очка), Тобиас Харрис (24 очка) и Джоэл Эмбиид (22 очка и 13 подборов). У «Атланты» наиболее результативными в игре стали Трей Янг (34 очка и 12 передач), Кевин Хаертер (17 очков и 11 подборов) и Данило Галлинари (16 очков). Также дабл-дабл оформил Клинт Капела (14 очков и 11 подборов).
Ранее в серии «Сиксерс» побеждали со счётом 118:102 и 127:111, а «Хоукс» выигрывали со счётом 128:124, 103:100 и 109:106. Седьмой, решающий матч между этими командами пройдёт 21 июня.
Также в рамках игрового дня шестой матч полуфинала в Западной конференции проводят «Лос-Анджелес Клипперс» и «Юта Джаз». К настоящему моменту «Клипперс» ведут в серии – 3-2.
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