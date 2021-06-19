Звёзды НБА устроили потасовку в концовке матча плей-офф. Охране пришлось вмешаться
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В четвёртой четверти шестого матча серии полуфинала Восточной конференции НБА между «Атлантой Хоукс» и «Филадельфией Сиксерс» произошла стычка между центровым Джоэлом Эмбиидом и тяжёлым форвардом Джоном Коллинзом.
Эмбиид нарушил правила в нападении, после чего рухнул на Коллинза. После того как Джон сбросил Джоэла с себя, центровой «Филадельфии» поднялся и начал двигаться в сторону «большого» «Атланты», из-за чего тот оказался прижат к конструкции щита. Оба игрока были наказаны техническим замечанием. Инцидент удалось погасить с помощью вмешательства охраны. «Филадельфия» на выезде обыграла «Атланту» (104:99) и сравняла счёт в серии 3 -3.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» ESPN.
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