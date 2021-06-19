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Пятая суперзвезда НБА согласилась играть за сборную США на Олимпиаде

Пятая суперзвезда НБА согласилась играть за сборную США на Олимпиаде
Алексей Фалько
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Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер поможет сборной США на Олимпиаде в Токио, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Букер решил сыграть за сборную, несмотря на плотный график. «Финикс» вышел в финал Западной конференции и теоретически может завершить сезон за несколько дней до начала Олимпиады, если выйдет в финал и доведёт серию с соперником до семи матчей.

Ранее участвовать в Олимпиаде согласились разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмиан Лиллард, форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум, «большой» «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин и атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил. Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри пока не принял решение и оценивает свои шансы поехать в Токио как «50 на 50».

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