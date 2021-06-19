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Руди Гобер объяснил, почему «Юта» не прошла «Клипперс» в плей-офф НБА

Руди Гобер объяснил, почему «Юта» не прошла «Клипперс» в плей-офф НБА
Алексей Фалько
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Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер поделился мнением после поражения от «Лос-Анджелес Клипперс» (119:131, 2-4) в шестом матче полуфинала Западной конференции НБА.

«Я думаю, мы должны отдать должное «Клипперс». Они были более жёсткой и более сплочённой командой на протяжении всей серии. Даже при отставании более 20 очков «Клипперс» продолжали играть в свой баскетбол. Они продолжали двигать мяч и находить открытого игрока, были привержены своему стилю. Надо отдать должное Теренсу Мэнну, Реджи Джексону, всем этим парням за то, что они попадали броски, верили в себя при разнице -20. Очевидно, это был отличный год для «Джаз». Чтобы сделать ещё один шаг в плей-офф, нужно улучшить много вещей. Необходимо извлечь уроки из этого опыта. Иногда мы выключаемся из игры, и это влияет на нашу атаку и защиту. И такие матчи обычно заканчиваются проигрышем», — приводит слова Гобера ASAP Sports.

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