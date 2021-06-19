Руди Гобер объяснил, почему «Юта» не прошла «Клипперс» в плей-офф НБА

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер поделился мнением после поражения от «Лос-Анджелес Клипперс» (119:131, 2-4) в шестом матче полуфинала Западной конференции НБА.
«Я думаю, мы должны отдать должное «Клипперс». Они были более жёсткой и более сплочённой командой на протяжении всей серии. Даже при отставании более 20 очков «Клипперс» продолжали играть в свой баскетбол. Они продолжали двигать мяч и находить открытого игрока, были привержены своему стилю. Надо отдать должное Теренсу Мэнну, Реджи Джексону, всем этим парням за то, что они попадали броски, верили в себя при разнице -20. Очевидно, это был отличный год для «Джаз». Чтобы сделать ещё один шаг в плей-офф, нужно улучшить много вещей. Необходимо извлечь уроки из этого опыта. Иногда мы выключаемся из игры, и это влияет на нашу атаку и защиту. И такие матчи обычно заканчиваются проигрышем», — приводит слова Гобера ASAP Sports.
- 19 июня 2021
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:08
-
08:50
-
08:32
-
08:28
-
08:02
-
07:50
-
05:30
-
01:11
-
01:02
- 18 июня 2021
-
23:44
-
22:44
-
22:38
-
21:46
-
21:14
-
20:55
-
19:46
-
18:39
-
18:00
-
17:06
-
16:42
-
15:34
-
15:34
-
15:02
-
14:52
-
14:08
-
12:19
-
11:45
-
11:36
-
11:25
-
10:44
-
10:18
-
10:17