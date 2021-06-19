Донован Митчелл: я в шоке. Этот вылет будет донимать меня очень долго

Атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл поделился мнением после поражения от «Лос-Анджелес Клипперс» (119:131, 2-4) в шестом матче полуфинала Западной конференции НБА.

«Во-первых, я хочу начать эту пресс-конференцию с приветствия Теренсу Мэнну. Я играл против Теренса в средней школе. Он всегда действовал жёстко и был воином. Он действительно хорош. И сегодня вечером показал это на самой большой сцене. Хочу поддержать его, выразить ему уважение. Вот с чего я хотел бы начать.



Что касается игры, то мы совершили много потерь. Мы не защищались. Мы не возвращались. Позволяли соперникам делать всё, что хотят. Мы вели с разницей +22 после перерыва. Был момент, когда мы как бы действовали без желания. Я бы не сказал, что пропускали намеренно, но в игре не было слаженности. Мы совершили определённые ошибки и растеряли преимущество +22. И ещё раз о Теренсе. Я не думаю, что кто-то из нас ожидал, что Теренс выступит таким образом. Так что это был небольшой удар, мы не были готовы к этому. Майк Конли войдёт в Зал славы. Он травмировался и пропустил большую часть серии, без него было тяжело. Вы видели его влияние на серию с «Мемфисом». Но мы вели 2-0 и потеряли преимущество. Были определённые вещи, которые «Клипперс» скорректировали и к которым мы не были готовы.



Я всё ещё в шоке. Летом нужно восстановиться, потому что я играл с травмой. Вылет в этом году больнее, чем в прошлом. Мы снова вели в серии, но потеряли преимущество. И это будет съедать меня в течение долгого времени. Наблюдение за серией «Клипперс» — «Финикс Санз» в финале конференции будет непростым, как и за финалом НБА. Мы выдали невероятный регулярный сезон, добыли так много побед. Вот это меня донимает. Даже когда пойду в продуктовый магазин, я буду думать об этом. Вы понимаете, о чём я? Наш регулярный чемпионат давал большие надежды», — приводит слова Митчелла ASAP Sports.