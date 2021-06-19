Донован Митчелл установил уникальный рекорд плей-офф НБА

Атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл провёл ещё один впечатляющий матч в плей-офф НБА. В шестом матче полуфинала Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Ютой Джаз» (131:119), который проходил утром 19 июня по московскому времени, Митчелл набрал 39 очков, 9 раз попав из-за дуги, а также сделал 9 подборов и 9 ассистов. Как сообщается в «твиттере» StatMuse, Донован стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, продемонстрировавшим подобную статистику в матчах плей-офф.



Победу в серии (4-2) одержали баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс». Команда впервые в истории франшизы вышла в финал Западной конференции. «Лос-Анджелес» не мог этого сделать 50 лет, что являлось худшей серией в истории всех спортивных лиг США НБА, НХЛ, МЛБ и НФЛ.

Новость по теме Пол Джордж высказался о прерывании «Клипперс» антирекордной серии в истории спорта США