Лука Дончич сыграл роль в увольнении главного тренера «Далласа»

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич сыграл роль в увольнении Рика Карлайла с поста главного тренера «Далласа», информирует Pickandroll со ссылкой на журналиста ESPN Тима МакМахона.



Сообщается, что у Дончича и Карлайла были напряжённые отношения, особенно в последнее время.



В «Далласе» 61-летний Карлайл проработал 13 лет. Его лучшим достижением в команде стал единственный в истории франшизы чемпионский титул, завоёванный в 2011 году. Карлайл руководил «Маверикс» 13 лет и был третьим по стажу работы в одном клубе среди действующих главных тренеров НБА, уступая только пятикратному чемпиону НБА Грегу Поповичу («Сан-Антонио Спёрс») и трёхкратному чемпиону Эрику Споэльстре («Майами Хит»).



Ранее пост президента по баскетбольным операциям «Маверикс» покинул Донни Нельсон. Дончич заявил, что ему не понравилось это решение руководства.

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