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Эл Харрингтон назвал самую ограниченную суперзвезду НБА

Эл Харрингтон назвал самую ограниченную суперзвезду НБА
Виталий Весёлый
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Бывший игрок НБА Эл Харрингтон поделился мнением о лидере «Милуоки Бакс» Яннисе Адетотокумбо. По мнению Харрингтона, Яннис довольно ограничен в своём потенциале.

«Каким бы хорошим ни был Яннис, думаю, что его способности ограничены. Да, он выглядит прекрасно, и соперники часто просто не знают, как остановить его. Но у Янниса есть слабые места. Он не очень здорово проходит влево, у него есть проблемы с трехочковыми. Соперники это знают и будут пользоваться этим при любой возможности», — приводит слова Харрингтона Pickandroll.

Ранее сообщалось, что игрок «Милуоки» Крис Миддлтон установил рекорд НБА и вместе с Адетокунбо повторил достижение легендарного звёздного дуэта «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакила О’Нила и Коби Брайанта.

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