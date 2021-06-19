В «Зените» описали ситуацию вокруг возможного ухода лидера в другой клуб
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный описал ситуацию вокруг разыгрывающего Кевина Пангоса.
«Это наверно тот случай, когда журналисты обладают большей осведомлённостью, чем клуб с его руководством и тренерским штабом, которые ведут переговоры с игроком», — приводит слова Церковного «Спорт-экспресс».
В Евролиге-2020/2021 Пангос набирал 13,5 очка и 6,7 передачи в среднем за игру. Разыгрывающий попал в символическую пятёрку турнира. Ранее в СМИ появлялась информация, что канадец отклонил выгодное предложение санкт-петербургского клуба и намерен получить контракт в НБА. Сообщалось, что Пангос согласовал двухлетний контракт с ЦСКА, включающий в себя опцию ухода в НБА до 15 сентября 2021 года.
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