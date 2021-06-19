Лиллард объяснил причину участия в Олимпиаде на фоне массового отказа других суперзвёзд

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассказал, почему принял решение выступить на Олимпийских играх в Токио (Япония).



«Тот факт, что Грегг Попович является тренером национальной команды, сыграл огромную роль в моём решении участвовать в Олимпийских играх этим летом. Я очень уважаю его не только как высококлассного специалиста, но и просто как человека. С нетерпением жду возможности расти под его руководством, впитывать его знания и, самое главное, хочется посмотреть, на что же способна наша команда», — приводит слова Лилларда Parlons Basket.



В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 Лиллард в среднем собирал коллекцию из 28,8 очка, 4,2 подбора и 7,5 передачи. В серии плей-офф с «Денвер Наггетс» баскетболист собирал в среднем 34,3 очка, 4,3 подбора и 10,2 передачи.

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