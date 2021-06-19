«Майами» может заполучить проблемную молодую звезду НБА

«Майами Хит» может подписать контракт с форвардом «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм.
«Потенциальной целью «Хит» в это межсезонье станет Брэндон Ингрэм, который недавно продлил свой контракт. Это самый прогрессирующий игрок прошлого года. Однако не стоит забывать, что у парня были проблемы со Стэном ван Ганди (главным тренером «Нью-Орлеан Пеликанс». — Прим. «Чемпионата»). Да и его взаимопонимание с Зайоном Уильямсоном тоже, как я слышал, далеко не самое лучшее», — приводит слова обозревателя Итана Сколника Heat Nation.
В этом сезоне Ингрэм набирал в среднем 23,8 очка за матч, 38,1% которых приходится на броски из-за дуги, и отдавал 4,9 ассиста.
Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом лидера «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда, если он покинет команду, является «Майами Хит».
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