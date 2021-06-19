9-кратный чемпион Евролиги Желько Обрадович определился с новым местом работы

Главный тренер Желько Обрадович согласовал трёхлетний контракт с «Партизаном», собщает инсайдер Маттео Адреани на своей странице в «Твиттере».
Обрадович руководил «Партизаном» в 1991-1993 годах и приводил команду к победе в Евролиге. 61-летний тренер пропустил сезон-2020/2021 после ухода из «Фенербахче» в июне 2020 года. Под руководством Обрадовича «Фенербахче» с 2015-го регулярно выходил в «Финал четырёх» Евролиги, в 2017-м впервые в истории выиграл Евролигу. Также стамбульский клуб четыре раза становился чемпионом Турции, выиграл три Кубка и три президентских Кубка.
Обрадович – самый титулованный тренер Европы. Он выигрывал Евролигу 9 раз (с «Партизаном», «Ховентудом», «Реалом», «Панатинаикосом» и «Фенербахче»). Наибольшее количество титулов Обрадович завоевал с «Панатинаикосом» — 5.
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