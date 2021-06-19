Олимпийский чемпион Александр Волков включён в Зал славы ФИБА

Олимпийский чемпион 1988 года, бывший игрок НБА и экс-президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков включен в Зал славы ФИБА.
Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте FIBA — The Basketball Channel.
«Я хочу поблагодарить за то, что я стал членом Зала славы ФИБА. Также хочу поблагодарить своих коллег и использовать эту возможность, чтобы сказать спасибо людям, которые поддерживали меня и были со мной на протяжении моей баскетбольной карьеры.
В первую очередь спасибо моим маме и папе, которые привели меня в баскетбол и поддерживали меня с первого дня моей карьеры. Во-вторых, хочу поблагодарить мою любимую жену Аллу, которая была со мной всегда — во время больших побед и в тяжелые времена, когда у меня были серьёзные травмы. Она всегда была рядом и поддерживала. Без неё моя карьера бы не выжила.
Большое спасибо моей первой баскетбольной школе в Чернигове. Там отличные люди, мои первые тренеры Алла Вергун и Евгений Синельник — люди, которые помогли мне влюбиться в баскетбол больше, чем во что-либо. Слава Богу, что эти тренеры были на моём пути.
Я благодарен Богу, что у меня была возможность поиграть с такими игроками, как Сабонис, Марчюленис, Валтерс, Еремин, Тараканов, Куртинайтис, Хомичюс, Миглиниекс и другие. Это были большие времена в моей карьере в составе сборной СССР
«Новым этапом моей карьеры стал переход в профессиональный спорт — я был одним из первых советских игроков, который переехал в НБА. В первую очередь, хочу поблагодарить Теда Тернера, Дэвида Стерна, Ким Бахуни, Стэна Кастэна — люди, которые сделали всё, для того чтобы моя мечта стала реальностью.
И, конечно же, спасибо тренеру Майку Фрателло, без которого сейчас я свою жизнь представить не могу. Он был моим старшим братом, моим отцом в США, он помогал мне во всём.
Также спасибо великим игрокам, которые выступали со мной на заре карьеры: Доминику Уилкинсу, Мозесу Мэлоуну, Доку Риверсу, Спаду Уэббу, Кевину Уиллису, Кевину Левингстону и другим», — цитирует Волкова Basket.com.ua.
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