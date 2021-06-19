Россия уверенно обыграла Турцию после крупного поражения от неё днём ранее

Мужская сборная России обыграла национальную команду Турции в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 77:64.



В первой четверти команды показали равную игру, по итогам десятиминутки чуть сильнее оказались россияне — 15:14. Во второй четверти российской сборной удалось увеличить преимущество до трёх очков.



Во много решающей в матче оказалась третья десятиминутка, в которой россияне смогли совершить рывок "+8" и превратить финальный игровой отрезок в формальность. В заключительной четверти россияне вновь оказались сильнее и довели матч до уверенной победы.



В составе победителей самым результативным игроком в матче стал Андрей Воронцевич, набравший 14 очков. В сборной Турции 15 очками отметился Джеди Осман. Днём ранее Россия проиграла Турции со счётом 62:80.

Новость по теме Россия с двузначной разницей проиграла Турции в товарищеском матче