Россия уверенно обыграла Турцию после крупного поражения от неё днём ранее

Мужская сборная России обыграла национальную команду Турции в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 77:64.
В первой четверти команды показали равную игру, по итогам десятиминутки чуть сильнее оказались россияне — 15:14. Во второй четверти российской сборной удалось увеличить преимущество до трёх очков.
Во много решающей в матче оказалась третья десятиминутка, в которой россияне смогли совершить рывок "+8" и превратить финальный игровой отрезок в формальность. В заключительной четверти россияне вновь оказались сильнее и довели матч до уверенной победы.
В составе победителей самым результативным игроком в матче стал Андрей Воронцевич, набравший 14 очков. В сборной Турции 15 очками отметился Джеди Осман. Днём ранее Россия проиграла Турции со счётом 62:80.
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