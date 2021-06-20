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Названа звёздная цель «Лейкерс» на межсезонье

Названа звёздная цель «Лейкерс» на межсезонье
Александр Кожевников
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«Лос-Анджелес Лейкерс» рассчитывают заполучить разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури, сообщает The Athletic. По информации источника, помимо «Лейкерс», «Майами» и «Филадельфия» также готовы включиться в борьбу за игрока. Летом игрок должен стать неограниченно свободным агентом. «Лейкерс» могут получить Лоури за счет сделки по схеме сайн-энд-трейд.

Перед дедлайном интерес к баскетболисту проявляло несколько клубов. Сообщалось, что он мог перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс» или «Майами Хит». Позднее сообщалось, что на Лоури также претендует «Филадельфия Сиксерс», но обмен так и не состоялся.

Лоури провёл последние девять сезонов в «Торонто». В среднем он набирал 17,5 очка, делал 7,1 передачи и 4,9 подбора.

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