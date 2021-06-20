Кевин Дюрант установил рекорд результативности в истории седьмых матчей плей-офф

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант установил рекорд НБА по количеству очков, набранных в седьмых матчах серий плей-офф.
Дюрант записал на свой счёт 48 очков в седьмом матчем серии полуфинала Восточной конференции с «Милуоки Бакс» (111:115, 3-4). Кевин реализовал 17 из 36 бросков с игры, 4 из 11 трёхочковых, 10 из 11 штрафных, а также сделал 9 подборов, 6 передач, 1 перехват, 1 блок-шот и 3 потери, проведя на площадке все 53 минуты. Дюрант дальним двухочковым попаданием сравнял счёт в концовке основного времени, но на последней секунде овертайма запустил «эйр-болл» в потенциально спасительной атаке.
Предыдущий рекорд результативности в седьмых матчах принадлежал Доминику Уилкинсу («Атланта») и Сэму Джонсу («Бостон») – 47 очков.
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