Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Дюрант установил рекорд результативности в истории седьмых матчей плей-офф

Кевин Дюрант установил рекорд результативности в истории седьмых матчей плей-офф
Алексей Фалько
Комментарии

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант установил рекорд НБА по количеству очков, набранных в седьмых матчах серий плей-офф.

Дюрант записал на свой счёт 48 очков в седьмом матчем серии полуфинала Восточной конференции с «Милуоки Бакс» (111:115, 3-4). Кевин реализовал 17 из 36 бросков с игры, 4 из 11 трёхочковых, 10 из 11 штрафных, а также сделал 9 подборов, 6 передач, 1 перехват, 1 блок-шот и 3 потери, проведя на площадке все 53 минуты. Дюрант дальним двухочковым попаданием сравнял счёт в концовке основного времени, но на последней секунде овертайма запустил «эйр-болл» в потенциально спасительной атаке.

Предыдущий рекорд результативности в седьмых матчах принадлежал Доминику Уилкинсу («Атланта») и Сэму Джонсу («Бостон») – 47 очков.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES​, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021