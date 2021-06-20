Стал известен статус Криса Пола и Кавая Леонарда на первый матч финала Запада

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол и форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард пропустят первый матч финала Западной конференции, сообщает Hoops Rumors.



Пол находится на карантине после заражения коронавирусом, Леонард продолжает восстановление после травмы колена. Пол должен сдать несколько отрицательных тестов и получить медицинское освидетельствование, прежде чем сможет играть. Крис был вакциниован, но всё равно не избежал заражения коронавирусом.

Леонард не полетел с «Клипперс» в Финикс. Клуб надеется на возвращение по ходу нынешнего плей-офф. Ранее в СМИ появилась информация, что Леонард получил разрыв крестообразных связок. Пока официального подтверждения этих данных не было.

Первый матч финала Западной конференции «Финикс» — «Клипперс» состоится 20 июня, начало в 22:30 мск.