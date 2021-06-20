Кевин Дюрант прокомментировал свой миллиметровый заступ, из-за чего «Нетс» завершили сезон

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант думал, что исполяет победный трёхочковый бросок в концовке основного времени седьмого матча полуфинала НБА против «Милуоки Бакс» (111:115 ОТ, 3-4).
«Изначально думал, что мой бросок в конце основного времени был трёхочковым. Но моя здровенная нога наступила на линию. Я только что увидел, насколько я был близок к тому, чтобы закончить сезон „Милуоки“ этим броском. Наверное, это был план божий. Надо двигаться дальше. Это хороший бросок, но я забивал куда более важные в своей карьере. Уменьшили ли мои исторические рекорды в этой серии разочарование проигрышем в седьмой игре? Однозначно нет. Кого волнуют все эти рекорды?», — приводит слова Дюранта Sporting.
Дюранту засчитали двухочковый бросок в конце четвёртой четверти. Как показал повтор, Кевин буквально на миллиметр наступил на линию. На последней секунде овертайма Дюрант исполнял спасительный дальний бросок, но запустил «эйр-болл».
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