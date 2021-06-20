Джеймс Харден отреагировал на вылет «Бруклина» из плей-офф НБА

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден прокомментировал поражение в седьмом матче полуфинала Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс» (111:115 ОТ, 3-4). Харден набрал 22 очка (5/17 с игры, в том числе 2/12 из-за дуги), 9 подборов и 9 передач, в третий раз подряд выйля на площадку на фоне травмы подколенного сухожилия

«Чувствую себя паршиво. Я избегал травм и был самим собой в течение последних розыгрышей плей-офф, а теперь испытываю проблемы с этим подколенным сухожилием. Это сильно расстраивает. Мы сделали всё, что могли. В конечном счёте, все разочарованы, но нужно отдать должное „Бакс“. Они боролись до конца, провели чертовски хорошую серию. Мы проиграли этой команде», — приводит слова Хардена Yahoo Sports.