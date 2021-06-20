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Стив Нэш: не знаю, что ещё мог сделать Кевин Дюрант. Он просто не из этого мира

Стив Нэш: не знаю, что ещё мог сделать Кевин Дюрант. Он просто не из этого мира
Алексей Фалько
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Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш поделился мнением после седьмого матча полуфинала Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс» (111:115 ОТ, 3-4). «Бруклин» завершил выступление в сезоне и не смог завоевать титул в первый год «Большого трио» с Кевином Дюрантом, Джеймсом Харденом и Кайри Ирвингом.

«Я сказал игрокам, что сильно горжусь ими. Невероятные усилия. Отдали всё, что у них было. Столько невзгод в этом году. Первый год вместе, столько изменений в составе, травмы. Я сказал ребятам, что они не могли выступить лучше. Пройти „Милуоки“ без Кайри Ирвинга и с Джеймсом Харденом на одной ноге… Просто очень-очень горжусь командой. Буду защищать их больше всего на свете. Я не знаю, что ещё Кевин Дюрант мог сделать. Он просто не из этого мира», — приводит слова Нэша Yahoo Sports.

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