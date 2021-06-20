Кевин Дюрант отреагировал на то, что «Бруклин» не стал чемпионом НБА в этом году
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделился мнением после седьмого матча полуфинала Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс» (111:115, 3-4). «Бруклин» завершил выступление в сезоне и не смог завоевать титул в первый год «Большого трио» с Кевином Дюрантом, Джеймсом Харденом и Кайри Ирвингом.
«Мы хотим победить. Мы хотим побеждать в каждой игре. Мы хотим выигрывать чемпионат каждый год, как и каждая команда лиги. Итак, это была последняя игра в сезоне. Мы потерпели поражение, но красота нашей профессии заключается в том, что мы встаём и продолжаем идти. Все в этой команде очень много работают, им небезразлична игра, поэтому мы будем готовиться к следующему сезону», — приводит слова Дюранта Yahoo Sports.
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