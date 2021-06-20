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Клэй Томпсон: план такой — в 2022 году «Голден Стэйт» становится чемпионом НБА

Клэй Томпсон: план такой — в 2022 году «Голден Стэйт» становится чемпионом НБА
Виталий Весёлый
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Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон гарантировал, что его команда станет чемпионом НБА в следующем сезоне.

«План такой: в 2022 году мы становимся чемпионами. Я так соскучился. Я был очень серьёзен, когда говорил, что финал НБА не похож ни на что другое. Журналисты со всего мира приезжают посмотреть на нас — это центр вселенной баскетбола!» — сказал Томпсон в прямом эфире своего «инстаграма».

Томпсон — трёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт». Атакующий защитник пропустил последние два сезона из-за разрыва крестообразных связок и ахиллова сухожилия. Ожидается, что Томпсон не сможет помочь «Уорриорз» и на старте регулярного чемпионата НБА-2021/2022. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Боб Майерс на пресс-конференции по итогам сезона-2020/2021.

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