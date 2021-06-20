Клэй Томпсон: план такой — в 2022 году «Голден Стэйт» становится чемпионом НБА

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон гарантировал, что его команда станет чемпионом НБА в следующем сезоне.
«План такой: в 2022 году мы становимся чемпионами. Я так соскучился. Я был очень серьёзен, когда говорил, что финал НБА не похож ни на что другое. Журналисты со всего мира приезжают посмотреть на нас — это центр вселенной баскетбола!» — сказал Томпсон в прямом эфире своего «инстаграма».
Томпсон — трёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт». Атакующий защитник пропустил последние два сезона из-за разрыва крестообразных связок и ахиллова сухожилия. Ожидается, что Томпсон не сможет помочь «Уорриорз» и на старте регулярного чемпионата НБА-2021/2022. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Боб Майерс на пресс-конференции по итогам сезона-2020/2021.
- 20 июня 2021
-
10:51
-
10:45
-
09:38
-
09:37
-
09:31
-
08:52
-
08:38
-
08:24
-
08:06
-
07:53
-
07:12
-
00:30
- 19 июня 2021
-
23:47
-
22:53
-
22:35
-
21:53
-
21:06
-
19:49
-
19:15
-
18:50
-
17:30
-
16:56
-
15:37
-
15:01
-
13:45
-
13:43
-
12:42
-
11:00
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:08
-
08:50
-
08:32
-
08:28