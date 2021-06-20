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Следующий сезон чемпионата Китая пройдёт без легионеров

Следующий сезон чемпионата Китая пройдёт без легионеров
Виталий Весёлый
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Следующий сезон чемпионата китайской лиги, вероятнее всего, состоится без легионеров. Об этом со ссылкой на китайского журналиста Цзя Лэ сообщил инсайдер Эмилиано Карчия на своей официальной странице в «Твиттере».

По сведениям источника, соответствующее решение акционеров лиги было передано на утверждение в Главное управление Китая по делам спорта.

Ранее сообщалось, что легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан принял участие в турнире по ловле рыбы под названием Big Rock Blue Marlin. В общей сложности на мероприятии состязались 270 участников. Майкл вошёл в топ-10 и занял восьмое место. На удочку 58-летнего Джордана попалась большая корифена весом в 25 фунтов или, как её ещё называют, золотая макрель.

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