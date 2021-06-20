Следующий сезон чемпионата Китая пройдёт без легионеров

Следующий сезон чемпионата китайской лиги, вероятнее всего, состоится без легионеров. Об этом со ссылкой на китайского журналиста Цзя Лэ сообщил инсайдер Эмилиано Карчия на своей официальной странице в «Твиттере».

По сведениям источника, соответствующее решение акционеров лиги было передано на утверждение в Главное управление Китая по делам спорта.



Ранее сообщалось, что легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан принял участие в турнире по ловле рыбы под названием Big Rock Blue Marlin. В общей сложности на мероприятии состязались 270 участников. Майкл вошёл в топ-10 и занял восьмое место. На удочку 58-летнего Джордана попалась большая корифена весом в 25 фунтов или, как её ещё называют, золотая макрель.