Скончался директор «Нижнего Новгорода» Александр Хайретдинов
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Ушел из жизни генеральный директор баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Александр Хайретдинов. Специалисту было 66 лет.
«Александр Владимирович стоял у истоков создания «Нижнего Новгорода». В 2000 году на базе баскетбольной сборной Волжского инженерного педагогического института при его непосредственном участии был организован клуб НБА, который в 2008 году получил новое название «Нижний Новгород». Все последующие годы Александр Владимирович неизменно входил в состав руководства БК «НН».
Для нашего клуба, всего нижегородского и российского баскетбола это большая утрата. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича», — сообщает пресс-служба «Нижнего Новгорода».
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