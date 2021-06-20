Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Скончался директор «Нижнего Новгорода» Александр Хайретдинов

Скончался директор «Нижнего Новгорода» Александр Хайретдинов
Виталий Весёлый
Комментарии

Ушел из жизни генеральный директор баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Александр Хайретдинов. Специалисту было 66 лет.

«Александр Владимирович стоял у истоков создания «Нижнего Новгорода». В 2000 году на базе баскетбольной сборной Волжского инженерного педагогического института при его непосредственном участии был организован клуб НБА, который в 2008 году получил новое название «Нижний Новгород». Все последующие годы Александр Владимирович неизменно входил в состав руководства БК «НН».

Для нашего клуба, всего нижегородского и российского баскетбола это большая утрата. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича», — сообщает пресс-служба «Нижнего Новгорода».

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021