Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский: «Зенит» финансируется по остаточному принципу

Владимир Гомельский: «Зенит» финансируется по остаточному принципу
Виталий Весёлый
Комментарии

Известный комментатор Владимир Гомельский на своём сайте ответил пользователю, поинтересовавшемуся о возможном переходе разыгрывающего «Зенита» Кевина Пангоса в ЦСКА. Владимир, в частности, остановился на вопросе финансирование «Зенита».

«На ваш взгляд, так ли нужен Лумберг в данной ситуации? просто теоретическая ситуация: подписали Лумберга, устно договорились с Пангосом, а он взял и в сентябре перешёл в клуб НБА, или его перекупил Газпром. Они что, не найдут лишний миллион, чтобы перебить предложение ЦСКА», — поинтересовался пользователь.

«Как мне кажется: вы уверены в том, что у ЦСКА бюджет бездонный и денег хватит на все приобретения? Кстати, «Зенит» финансируется по остаточному принципу. После футбольного «Зенита» и хоккейного СКА. А вот что выберет Пангос, если ему не удастся закрепиться в НБА, никто не знает», — ответил Гомельский.

Новость по теме
Лидер «Зенита» договорился о переходе в ЦСКА
Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021