Владимир Гомельский: «Зенит» финансируется по остаточному принципу

Известный комментатор Владимир Гомельский на своём сайте ответил пользователю, поинтересовавшемуся о возможном переходе разыгрывающего «Зенита» Кевина Пангоса в ЦСКА. Владимир, в частности, остановился на вопросе финансирование «Зенита».



«На ваш взгляд, так ли нужен Лумберг в данной ситуации? просто теоретическая ситуация: подписали Лумберга, устно договорились с Пангосом, а он взял и в сентябре перешёл в клуб НБА, или его перекупил Газпром. Они что, не найдут лишний миллион, чтобы перебить предложение ЦСКА», — поинтересовался пользователь.



«Как мне кажется: вы уверены в том, что у ЦСКА бюджет бездонный и денег хватит на все приобретения? Кстати, «Зенит» финансируется по остаточному принципу. После футбольного «Зенита» и хоккейного СКА. А вот что выберет Пангос, если ему не удастся закрепиться в НБА, никто не знает», — ответил Гомельский.

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