НБА вынесла решение по участникам потасовки в матче «Филадельфия» — «Атланта»

Руководство НБА вынесло решение по итогам потасовки, которая произошла между форвардом «Атланты Хоукс» Джоном Коллинзом и центровым «Филадельфии Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. В четвёртой четверти шестого матча серии второго раунда плей-офф, который проходил 18 июня, игроки устроили стычку.

Эмбиид оштрафован лигой на $ 35 тыс. В свою очередь Коллинза наказывать НБА не стала.

Кроме того, на один матч дисквалифицирован центровой «Атланты» Бруну Фернанду. Он принял участие в потасовке, выскочив со скамейки запасных. При этом бигмен по решению тренера пропустил уже три матча подряд.

Решающий матч в серии «Филадельфия» — «Атланта» состоится 21 июня. Счёт в серии равный — 3-3.