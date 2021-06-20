НБА вынесла решение по участникам потасовки в матче «Филадельфия» — «Атланта»
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Руководство НБА вынесло решение по итогам потасовки, которая произошла между форвардом «Атланты Хоукс» Джоном Коллинзом и центровым «Филадельфии Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. В четвёртой четверти шестого матча серии второго раунда плей-офф, который проходил 18 июня, игроки устроили стычку.
Эмбиид оштрафован лигой на $ 35 тыс. В свою очередь Коллинза наказывать НБА не стала.
Кроме того, на один матч дисквалифицирован центровой «Атланты» Бруну Фернанду. Он принял участие в потасовке, выскочив со скамейки запасных. При этом бигмен по решению тренера пропустил уже три матча подряд.
Решающий матч в серии «Филадельфия» — «Атланта» состоится 21 июня. Счёт в серии равный — 3-3.
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