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Тайрон Лю: 3 из 4 оставшихся главных тренеров в плей-офф — чёрные, это о многом говорит

Тайрон Лю: 3 из 4 оставшихся главных тренеров в плей-офф — чёрные, это о многом говорит
Алексей Фалько
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Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю отметил, что тремя из четырёх команд, которые будут играть в финалах Западной и Восточной конференций НБА, руководят чернокожие тренеры.

«Трое из четырех оставшихся главных тренеров в плей-офф НБА – черные, это о многом говорит», – приводит слова Лю журналист Sports Illustrated Фарбод Эснаашари на своей странице в «Твиттере».

Лю подразумевает себя, своего соперника по финалу Запада Монти Уильямса («Финикс Санз»), а также Дока Риверса («Филадельфия Сиксерс») или Нэйта Макмиллана («Атланта Хоукс»), один из которых пройдет в финал Восточной конференции. Единственным белым главным тренером в финалах конференций является Майк Буденхольцер («Милуоки Бакс»).

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